La dernière de Claude Chamberlan, mais pas tout à fait

Montréal ? « Ouf ! » C’est par cette onomatopée que Claude Chamberlan décrit ses liens avec la ville qui l’a vu naître il y a presque 70 ans. Le cofondateur et codirecteur de la programmation du Festival du nouveau cinéma (FNC) se terre désormais près du lac Brome, sous le soleil, avec les canards et, communication déficiente à l’appui, à des lunes de distance de la Main qu’il a longtemps animée.

« Depuis six ans, je ne suis jamais à Montréal. J’y vais pour voir Philippe [Gajan, codirecteur de la programmation du FNC] et pour voir ma fille », dit celui qui annonçait, il y a une semaine, retirer sa griffe du festival d’automne. Le 46e FNC, qui démarre ce mercredi avec le très attendu Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, et qui roulera jusqu’au 15 octobre, est le dernier auquel il aura joint sa voix lors de la sélection des films.

Pas question cependant de retraite, contrairement à ce que certains auraient cru. « Je ne me retire pas pantoute. Je ne ferai plus partie de la direction, mais je serai programmateur des présentations spéciales. »

L’homme ne dit pas son âge, mais affirme compter « 46 ans de festival, 50 ans de Parallèle [la salle qu’il gérait sur le boulevard Saint-Laurent] ». Un site en ligne bien connu pour être la référence du cinéma mondial date son année de naissance à 1949.

Le corps est peut-être dans les Cantons-de-l’Est, mais la tête, toujours au cinéma. Et l’envie de continuer à se « battre » pour des films d’auteur pousse Claude Chamberlan vers des projets de la veine du FNC. Ce sont, avance-t-il, des « affaires pas faciles », qui versent autant du côté « découvertes » que du côté discussions sur le septième art.

Pour une prochaine édition, il dit rêver de réunir, par exemple, Martin Scorsese et Bertrand Tavernier, eux qui luttent pour la même cause, les archives. « Je cherche un truc pour mettre les deux sur le stage, un qui parle en français, l’autre en anglais. C’est ça, le FNC. C’est du travail de longue haleine. »

Faire revivre le Parallèle

En dehors des deux semaines de festival auxquelles il demeure attaché, Claude Chamberlan a une autre mission. Ou, comme il l’énonce lui-même, une autre chose « qui [lui] reste à faire » : la renaissance du Parallèle, qui a eu sa niche derrière un café de la Main, avant de se faire engloutir par l’éphémère complexe Excentris.

« Je veux une vitrine, un écrin pour les créations cinématographiques », commente-t-il, voulant compléter l’offre des cinémas du Parc et Beaubien. Il affirme chercher, notamment, à redonner une tribune aux cinéastes québécois indépendants et imagine trois salles de 200, 100 et 80 sièges, avant d’insister : « Il faut que ça reste à un coût raisonnable, que ça ne devienne pas un palais royal. »

On comprend que l’expérience d’Excentris et l’association avec le mécène Daniel Langlois l’ont laissé amer. Le Parallèle comme le FNC ont fini par en souffrir. « Never again, les millionnaires », lâche-t-il.

Claude Chamberlan promet qu’il rendra public le projet du nouveau Parallèle après le 46e FNC. Il confie pour le moment avoir deux lieux en vue, dont un, la Casa d’Italia, dans Villeray, servirait de rampe de lancement temporaire.

Il assure ne pas travailler seul, être entouré de passionnés de cinéma. Et il procède selon ses habitudes « incestueuses » : des gens de l’administration et de la programmation du FNC seront aux commandes du futur diffuseur. L’idée, c’est d’avoir du « nouveau cinéma » pendant 12 mois.

Loin d’être blasé, l’expérimenté défricheur se montre prêt pour une énième aventure. « J’ai bien averti que la première année, on s’arrangera pour qu’il n’y ait pas trop de problèmes. Mais ça sera toute une bataille. Il n’y a rien d’acquis », dit-il, conscient que l’argent reste le nerf de la guerre.

Montréal demeure à ses yeux une ville de cinéma et il estime qu’un bon succès auprès du public peut rentabiliser les trois salles auxquelles il aspire. Il aime rappeler qu’à l’époque d’Excentris, c’est la plus petite des salles (le Parallèle) qui avait, « au prorata, le meilleur rendement ».

S’il a décidé de ne plus se mêler de programmation, c’est qu’il sait que le FNC « est entre de bonnes mains ». La décision n’est pas spontanée, elle a mûri pendant un an et arrive pratiquement une décennie après un premier pas en retrait, celui concernant la direction générale de l’organisme — Nicolas Girard Deltruc lui a succédé en décembre 2006.

Chamberlan continuera à humer les cinématographies méconnues. Il est passé par Cuba cette année et y voit une terre fertile de création. L’Asie, aussi, nécessite encore, selon lui, de l’accompagnement, tant le cinéma d’action laisse les indépendants dans la marge.

Des titres de la compétition 2017, comme Women of the Weeping River (du Philippin Sheron Dayoc) ou Honeygiver Among the Dogs (de la Bouthanaise Dechen Roder), ou hors compétition, comme Derniers jours à la Havane (du Cubain Fernando Pérez), en sont quelques exemples.

« Comme on dit, it’s more to come », conclut un Claude Chamberlan qui n’a pas dit son dernier mot.