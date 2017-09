«Lignes interdites» – Mortels rendez-vous

En 1990, Kiefer Sutherland incarnait un étudiant en médecine qui entraînait ses comparses, interprétés par Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin et Oliver Platt, à flirter avec la mort dans un drame de science-fiction mâtiné d’horreur. Diablement efficace, Lignes interdites, de Joel Schumacher, proposait une réflexion à la fois intelligente et divertissante sur la culpabilité, sur le pardon et sur la rédemption. Le cinéma américain souffrant d’une grande panne d’inspiration, voilà que l’on revisite ce classique bien-aimé.

Ni tout à fait une suite ni tout à fait un remake, cette nouvelle mouture du film à succès de 1990 met en scène une étudiante en médecine, Courtney (Ellen Page), souhaitant étudier ce qui se passe dans le cerveau après la mort. Pour y arriver, elle convainc d’abord deux autres étudiants, le tombeur Jamie (James Norton) et la bûcheuse Sophia (Kiersey Clemons), de la faire mourir cliniquement puis de la ramener à la vie. L’expérience ne se déroulant pas comme prévu, Sophia appelle Ray (Diego Luna), étudiant plus expérimenté, à la rescousse.

Le lendemain, Courtney fait montre d’une mémoire phénoménale, impressionnant ses pairs et le sévère Dr Barry Wolfson (Kiefer Sutherland, dont la nature du rôle est d’une inutile ambiguïté). Peu après, Jamie, Sophia et Marlo (Nina Dobrev), étudiante peu sûre d’elle, se soumettent à l’expérience. Mal leur en prend, puisque de sombres secrets du passé viennent bientôt les hanter.

L’univers médical dépeint dans cette réalisation de Niel Arden Oplev (les deux premiers épisodes de la série Millénium) tournée à Toronto est si glacé, si léché, si artificiel qu’il ferait passer la série Dre Grey, leçons d’anatomie pour une téléréalité à la De garde 24/7. Toujours bien coiffés, le sarrau immaculé, aucun de ces étudiants, et ce, malgré la conviction des acteurs, ne paraît passer des nuits blanches à potasser ou à sauver des vies dans une urgence toujours engorgée. Oplev serait-il un fan fini du soap d’après-midi General Hospital ? Tout au plus saluerons-nous l’effort d’avoir trois personnages féminins plutôt qu’un seul dans le groupe et que ledit groupe soit plus diversifié culturellement parlant.

Porté par un scénario mécanique et de creuses répliques pseudo-philosophiques, gracieuseté de Ben Ripley (Source Code, Boychoir), Lignes interdites se résume en une suite d’effets convenus et redondants, lesquels provoquent peu de surprises et encore moins de frissons. Avec ses thèmes mal exploités et sa conclusion hâtive, la mouture 2017se révèle trop aseptisée et simpliste pour satisfaire les amateurs du genre et les nostalgiques de la version originale.