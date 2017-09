«La bataille des sexes»: le match du siècle

En voulant raconter le match d’exhibition que disputèrent le 20 septembre 1973 Billie Jean King, athlète de l’année en 1972, et Bobby Riggs, champion américain de la fin des années 1930, Valerie Faris et Jonathan Dayton, tandem à qui l’on doit l’irrésistible Little Miss Sunshine, ont décidé de plonger sans tarder le public plus de 40 ans en arrière.

Avant même qu’il puisse s’extasier sur la remarquable reconstitution d’époque, rigoler devant la mode vestimentaire et les coiffures du temps, le spectateur constate que c’est l’ancien logo de la 20 th Century Fox qui apparaît avant le générique au look vintage de La bataille des sexes. En phase avec le charme nostalgique de cette entrée en matière, la photographie de Linus Sandgren (Joy, La La Land) confère au tout l’aspect d’un film tourné sur pellicule dans les années 1970.

Écrit par Simon Beaufoy (The Full Monty, Slumdog Millionaire), La bataille des sexes fait revivre l’époque où les joueurs de tennis gagnaient huit fois plus que les femmes, où le blanc dominait sur le court — et l’on ne parle pas ici que de la tenue des joueurs. Au-delà du match historique entre King (Emma Stone, solide et sensible) et Riggs (Steve Carell, attendrissant cabotin), ce drame sportif illustre le combat de la championne de tennis pour l’équité salariale.

Lasse du machisme régnant dans le monde du tennis, Billie Jean King, soutenue par son mari, l’avocat Larry King (Austin Stowell), fonde en 1972 la WTA (Women’s Tennis Association) avec huit autres joueuses de tennis et la fondatrice du magazine World Tennis, Gladys Heldman (Sarah Silverman). L’année suivante, Bobby Riggs, dont le mariage avec la riche Priscilla (Elizabeth Shue) bat de l’aile à cause de son goût pour le jeu, somme Billie Jean King de l’affronter sur le court afin de prouver qu’il peut y battre n’importe quelle femme.

Si le tennis a beaucoup évolué depuis cette célèbre « bataille des sexes », force est de constater que les clowneries de Riggs, les propos sexistes de l’ex-joueur de tennis Jack Kramer (Bill Pullman) et le chauvinisme masculin des spectateurs rappellent cruellement qu’il y a encore bien des combats à mener en cette ère trumpienne.

Alors qu’il met la table pour ce célèbre match de 1973, lequel tiendra en haleine bien qu’on en connaisse le résultat, La bataille des sexes s’attarde aussi sur la découverte de son homosexualité de King et sur sa première liaison avec une femme, la coiffeuse Marilyn Barnett (Andrea Riseborough). Si ce volet paraît l’un des plus délicats et plus émouvants du film, qui adopte souvent l’allure tapageuse d’un cirque médiatique, on ne saurait dire que le scénariste y fait toujours montre de subtilité. Ainsi, quelques répliques qu’il met dans la bouche du couturier de la WTA Ted Tinling (Alan Cuming) ressemblent plus à des slogans publicitaires qu’à des conseils bienveillants.

En mettant l’accent sur la vie intime de King, les dimensions sportives et sociales de La bataille des sexes s’en trouvent parfois négligées, reléguant Riggs au rang de pathétique bouffon de service et transformant ce tonique drame sportif au ton léger en trop sage biopic.