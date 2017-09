«Retour en Bourgogne» – Partir, revenir

Un film avec des vignobles en toile de fond appelle souvent des métaphores un peu convenues : bon cru, fin en bouche, de la piquette, etc. Retour en Bourgogne, le 12e de Cédric Klapisch, lui dont L’auberge espagnole figure encore dans une classe à part grâce à son immense succès, suscite ce genre de comparaisons, mais cela réduirait la portée de son propos. Car il ne s’agit pas seulement d’une apologie de la fabrication du vin, avec bien sûr ses aléas, mais d’un autre regard compatissant sur une jeunesse en quête de repères.

À ce chapitre, Klapisch s’avère un connaisseur, en plus d’être cohérent dans sa démarche, et ce, depuis Le péril jeune : un peu insolents, ses personnages tentent l’impossible pour améliorer leur sort, mais pas nécessairement pour changer le monde. Il en va de même pour cette fratrie dont nous suivrons les tribulations pendant un an : choix judicieux que celui d’épouser le rythme des saisons, les transformations du climat et du paysage épousant ceux qui traversent, parfois violemment, ces apprentis vignerons, qui ont encore beaucoup à apprendre… de la vie.

C’est pour cette raison que Jean (Pio Marmaï, une présence charismatique) a tiré sa révérence il y a 10 ans après un long tour du monde qui le ramène, sans crier gare, au vignoble familial de Bourgogne, là où sont restés sa soeur Juliette (Ana Girardot, qui fait souvent profil bas) et son frère Jérémie (François Civil, l’assurance du jeune premier). Leur père (Éric Caravaca, dans une suite de flashbacks sur l’enfance du trio) n’est plus que l’ombre de lui-même et au seuil de la mort, raison officielle du retour de Jean. Une arrivée qui crée bien sûr sa part de joies et de colères refoulées, prétexte aussi à une profonde remise en question de leurs rapports fraternels, mais aussi de leur relation, parfois conflictuelle, avec l’univers du vin. Car il est associé à l’enfance, mais aussi au caractère parfois oppressant des vieilles traditions, et aux diktats économiques d’une (grosse) industrie.

Dans Retour en Bourgogne, titre plus descriptif pour le public québécois, moins évocateur que l’original (Ce qui nous lie), on reconnaît le Cédric Klapisch des beaux jours, tout particulièrement lors la fête des récoltes, qui neutralise toutes les différences, parsemant ce récit souvent grave de touches humoristiques où le cabotinage prédomine, surtout en état d’ivresse ! Ce qui ne camoufle pas toujours la mécanique un peu lourde, un peu prévisible, d’un scénario cosigné par Santiago Amigorena, dont le prétexte commode de la fuite vers l’ailleurs, une récurrence dans le cinéma de Klapisch.

Soucieux de ne pas déplaire aux amateurs de bonnes bouteilles et aux fins palais, les dialogues sont souvent émaillés d’un vocabulaire digne d’une émission de cuisine, question d’être en phase avec ce microcosme, mais qui plombe à l’occasion la charge émotionnelle entre ces personnages en reconstruction de leurs liens brisés par l’absence, la distance et les longs silences. Du pur Klapisch, certes, mais en mode mineur, et qui ne procure qu’une euphorie bien passagère.