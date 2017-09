Rien ne destinait Chris (Jesse Camacho, le physique de l’emploi) et Bobby (Joey Klein, d’une énergie débridée) à se rencontrer : le premier, timide et obèse, est l’objet des pires moqueries, tandis que le second, athlétique et fantasque, ne s’en laisse pas imposer. Leur alliance improbable, l’espace d’une nuit mouvementée dans un Montréal de béton et de néons, est illustrée sans flamboyance dans We’re Still Together de Jesse Noah Klein.

Avec sa mine triste et son surplus de poids, pas étonnant que Chris soit la cible des intimidateurs, mais ceux qui l’attendent à la sortie du métro ignorent qu’ils vont passer un mauvais quart d’heure lorsque Bobby surgit de nulle part, la poigne virile et le discours convaincant. Le garçon, impressionné par tant de fougue, accepte de suivre l’inconnu aux allures d’ange gardien, habile aussi à soutirer des confidences tel un motivateur sans scrupule.

Bobby se révèle surtout par les lieux qu’il fréquente, dévoilant une personnalité complexe, bouillante, pas si rassembleuse que Chris le croyait au départ. Lui qui en pince pour la caissière d’un dépanneur devra s’en remettre à son protecteur pour l’approcher dans une soirée animée. C’est à ce moment que la carapace de l’ange gardien va commencer à se fissurer, alignant gestes d’éclat, sautes d’humeur, entrées par effraction, autant de pieds de nez à l’autorité et aux bonnes manières qui effraient et fascinent un garçon encore bien accroché aux jupes de sa mère.

Ce qui s’annonçait comme un pamphlet contre l’intimidation prend vite une tangente plus ambiguë, pour ne pas dire brouillonne, Jesse Noah Klein déplaçant son attention du martyr bien enrobé vers ce héros vengeur dont les failles (sentimentales, familiales et conjugales) ne cessent de s’accumuler. Même s’il n’y a aucun doute sur la nature de leur relation, admirative et amicale, celle-ci ressemble à celle de deux naufragés accrochés aux dernières planches d’un radeau. C’est d’ailleurs à cela que ressemble leur périple jusqu’à l’aube dans ce Montréal anonyme, dont le caractère francophone s’affiche par le mélange maladroit de propos français et anglais, et une trame musicale atypique conviant autant Gaston Mandeville que Diane Juster.

Que reste-t-il à ces personnages au terme de cette aventure ? La même chose qu’à nous : un sentiment d’inachevé, l’impression d’avoir été ballottés dans toutes les directions, et de ne jamais savoir à quoi rime cette agitation. En l’espace de quelques heures, les plus sombres et les plus désertiques de la nuit, cette petite errance montréalaise ne manque pas de drames, juste d’une ligne narrative claire pour cultiver notre empathie, qui fait ici cruellement défaut.

V.O. : Forum.

V.O., s.-t.f. : Quartier latin.