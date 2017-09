C’est parti pour le Film black

Débute ce mercredi 27 septembre le 13e Festival international du film black de Montréal, qui se poursuivra jusqu’au 1er octobre. La programmation aligne plus d’une soixantaine de titres issus de 25 pays, et réunis sous le slogan « Pour voir le monde autrement ! ». Entre autres thèmes brûlants d’actualité abordés dans les films sélectionnés : les réfugiés, le mouvement Black Lives Matter, le racisme systémique, etc. Hommage sera en outre rendu à Oliver Jones. « Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons dénoncer les incohérences, les inégalités, les injustices qui sont encore trop nombreuses. L’accès aux opportunités continue à n’être que pour certains. Nous ne pouvons pas faire comme si tout allait bien. Chacun doit jouer son rôle, si l’on veut que les choses changent », a déclaré la présidente fondatrice du festival, Fabienne Colas.