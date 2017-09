Claude Chamberlan quitte le Festival du nouveau cinéma

Photo: François Pesant Le Devoir

La 46e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC) sera la dernière de son cofondateur et codirecteur de la programmation, Claude Chamberlan. Le principal intéressé en a fait l’annonce mardi lors du dévoilement de la programmation. Du 4 au 15 octobre à Montréal, 167 longs métrages et 181 courts venus de 68 pays seront proposés aux cinéphiles. Le très attendu Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, ouvrira les festivités, tandis que le film d’animation La passion Van Gogh, de Dorota Kobiela et Hugh Welchman, clora celles-ci. Comme d’habitude, le banquet cinéphile international sera copieux et inclura plusieurs titres remarqués à Cannes. Toutefois, nombre de productions québécoises suscitent un intérêt particulier, tels le nouvel opus de Denis Côté Ta peau si lisse, le tout premier long de Ian Lagarde All You Can Eat Bouddha, ainsi que l’horrifico-poétique Les affamés de Robin Aubert, prix du meilleur film canadien au récent Festival international du film de Toronto.