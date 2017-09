«Hochelaga, terre des âmes» représentera le Canada aux Oscar

Le producteur de «Hochelaga, terre des âmes», Roger Frappier, en pleine vidéoconférence avec le réalisateur François Girard, qui était à New York lundi

Le drame historique Hochelaga, terre des âmes, de François Girard, représentera le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Téléfilm en a fait l’annonce lundi après-midi au Monument-National, à Montréal. Produit dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, cette fresque à grand déploiement, qui entrelace dans sa narration plusieurs époques et récits liés à la fondation de la métropole, a valu de bonnes critiques au cinéaste.

Œuvre ambitieuse, Hochelaga, terre des âmes met en vedette une distribution internationale des plus hétéroclites réunissant, entre autres, Samian, Vincent Perez, Raoul Trujillo, Wahiakeron Gilbert, Emmanuel Schwartz, Tanaya Beatty, Sébastien Ricard, et Siân Phillips. Depuis l’accueil international dithyrambique réservé à son 32 films brefs sur Glenn Gould, film autant biographique que d’art et d’essai, François Girard jouit d’une réputation enviable à Hollywood, où son Violon rouge remporta l’Oscar de la meilleure musique.

Or, rien n’est joué. En effet, cette catégorie devrait réunir près de 90 films parmi lesquels une première sélection, en décembre, dégagera neuf titres. Différents comités issus de l’Académie des arts et des sciences du cinéma visionneront ensuite ceux-ci afin de déterminer quels seront les cinq films finalistes.

Notoirement imprévisible, la catégorie du Meilleur film en langue étrangère réserve souvent des surprises, tant dans ses choix de finalistes que de vainqueurs.

La Soirée des Oscar se déroulera le dimanche 4 mars 2018.

D’autres détails suivront.