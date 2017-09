Charles Binamé sous le signe de la diversité

Il y a quelques années, Charles Binamé offrait à la Cinémathèque québécoise une quarantaine de boîtes contenant des photos de plateau, des scénarios et des storyboards. Ce don ayant suscité beaucoup d’intérêt, Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque, a alors proposé au réalisateur emblématique des années 1990 (Blanche, Eldorado) et 2000 (Séraphin : un homme et son péché, Maurice Richard) un cycle et une exposition consacrés à son oeuvre.

Bien que résolument tourné vers l’avenir, Charles Binamé n’a pu refuser l’invitation : « Cela va m’obliger à assister à tous les visionnements pour découvrir qui je suis dans le fond. C’est un peu ça, mon enjeu dans cette rétrospective-ci, mais je me donne la chance de le vivre d’une manière entière », affirme-t-il.

Pour l’accompagner dans ce survol de sa carrière, où l’on présentera douze de ses films, Charles Binamé a fait appel à des collaborateurs de longue date : le concepteur sonore Claude Beaugrand, le monteur Michel Arcand, la monteuse Dominique Fortin, l’assistant-réalisateur Marc Larose et la scripte Mona Medawar. « Je les ai invités pour partager avec eux le plaisir de la rétrospective, et aussi pour qu’on passe un moment ensemble, qu’on puisse parler du tournage, de la méthode de travail, mettre un peu de chair sur l’os. Ce qui est intéressant, c’est qu’on dira des choses qui ne sont pas encore montées à la surface. »

Quant à l’exposition, au moment de l’entrevue, le réalisateur n’avait pas encore osé y jeter un coup d’oeil… « J’ai un peu peur d’approcher ça parce que c’est comme un regard sur le passé, mais ce sera intéressant pour les gens de découvrir la face cachée du cinéaste. On y voit beaucoup un apprentissage publicitaire, lequel m’a amené à faire du cinéma. »

Québécois de coeur

Né en Belgique en 1949, arrivé au Québec à l’âge de sept ans, Charles Binamé a embrassé l’identité québécoise à onze ans. Après une année à l’UQAM en communication au tournant des années 1970, il avoue s’ennuyer à l’un de ses professeurs. Ce dernier l’encourage alors à regarder du côté de l’ONF, où le producteur Normand Cloutier lui offre un poste : « Je me suis retrouvé dans un environnement extrêmement effervescent et stimulant. »

S’ensuivent les années Télé-Québec, où il réalise entre autres Vanier présente son show de monstres, sur le poète Denis Vanier, et Juste pour partir le monde, incursion chez les Montagnais de Bersimis. Ce film-là, Charles Binamé avoue qu’il ne s’en souvenait plus. « On se souvient du dernier film, mais on oublie ceux qu’on a faits avant. Je suis donc allé lire mon CV. Avec Fabrice Montal, conservateur de l’exposition, on a essayé de ramener la somme à des choses qui montreraient des aspects différents et dont le dénominateur commun serait la quête d’identité. Dans le fond, mon cinéma est un cinéma en quête d’identité. Comme immigrant, j’avais probablement comme sentiment le désir de connaître le Québec. »

Et le Québec, le cinéaste, qui aime autant le calme de la nature que le chaos urbain, le connaît sans doute mieux que certains « pures laines » pour avoir exploré son territoire de fond en comble et s’être intéressé à sa langue et ses expressions. « J’ai fait toutes sortes de films qui me permettaient de m’accrocher à des choses, de me rallier et de nommer. Est-ce qu’on nomme vraiment assez la réalité ? L’identité, c’est quoi, au fond ? C’est la capacité de s’identifier à une culture, sa langue, sa musicalité, ses personnages, comme Louise Arbour [Hunt for Justice], Lucien Rivard [Le piège américain]. Ce n’est pas moi qui ai lancé ces projets-là, mais ils sont arrivés comme des choix à faire ou non. Je constate en voyant cette rétrospective que tous ces choix-là étaient conditionnés par cette envie de nommer », conclut celui qui aurait pu devenir anthropologue.

Le cycle Charles Binamé : au-delà de l’image jusqu’au 2 octobre. L’exposition Charles Binamé : la méthode créative, jusqu’au 31 octobre. À la Cinémathèque québécoise.