«Brad’s Status»: L’heure des bilans

Mike White affiche une drôle de tête… et une drôle de carrière, d’un éclectisme étonnant, surtout comme scénariste : The Good Girl et The Emoji Movie côtoient Nacho Libre et Beatriz at Dinner. Il s’octroie d’ailleurs un petit rôle plein d’autodérision, celui d’un réalisateur à succès, dans Brad’s Status, une comédie douce-amère dont il a le plein contrôle, mais pas toujours la pleine maîtrise.

La crise de la cinquantaine constitue un sujet glissant, pour ne pas dire vaseux, surtout à voir — et à entendre — Brad (Ben Stiller), à l’aube de ce tournant visiblement pénible. On a pourtant vu pire, car il habite une maison confortable à Sacramento en Californie auprès de Melanie (Jenna Fischer, l’énergie d’une Amy Adams), une conjointe pétillante, et d’un fils supposément doué pour la musique, Troy (Austin Abrams, rarement allumé et rarement près d’un instrument), qui s’apprête à faire le grand saut dans une prestigieuse université de la côte est. Mais laquelle ?

Au cours d’une virée père-fils à Boston, où toutes les portes semblent s’ouvrir pour le jeune prodige — malgré quelques bévues commises par ce soi-disant surdoué… —, Brad est plus que jamais envahi par l’envie, celle suscitée par des amis plus riches, plus connus et plus ambitieux que lui, ayant délaissé une carrière de journaliste pour fonder un organisme dans le monde de la philanthropie. Assailli de visions idylliques sur l’existence de ses anciens camarades de classe, dont un commentateur politique arrogant (Michael Sheen, parfait), il en perd de vue sa propre réalité. Mais lors d’une rencontre avec Anaya (Shazi Raja), une camarade de son fils, le voilà ramené sur terre. Cette jeune étudiante brillante, idéaliste, et d’origine indienne, l’espace d’une scène, la plus tonifiante et la plus pertinente du film, exprime à voix haute ce qui nous habite depuis le début du film : au fond, de quoi te plains-tu ?

Ce voyage, surtout intérieur car le plus souvent plombé par les réflexions de Brad livrées d’un bout à l’autre du récit, donne lieu à une prise de conscience tardive, mais rarement radicale, sur les vertiges de la comparaison, surtout à l’heure de la tyrannie des réseaux sociaux. Mike White tente d’apporter quelques touches d’ironie et d’humour à ce qu’il faut bien qualifier d’étalage de « First World Problems », jugeant sans doute que même la bouille sympathique de Ben Stiller ne peut à elle seule susciter une sympathie immédiate à l’ampleur de ses tourments.

Sans (trop) verser dans le prêchi-prêcha, Brad’s Status expose les dangers de cette distorsion mentale dans une suite de révélations, parfois brutales, sur la vie véritable de ceux que ce héros anonyme jalouse avec tant de haine contenue. Et à le voir verser quelques larmes lors d’un concert où la musique d’Antonín Dvorák est à l’honneur, on se dit que Brad devrait sortir plus souvent de chez lui, et de sa coquille.