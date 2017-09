Give More Love, Ringo Starr

Ringo Starr, le backbeat fait homme de l’histoire du rock, brandit son « peace and love » à toutes les occasions, comme les figurines qui répètent une phrase quand on pèse sur un piton. À d’autres, on dirait : change de refrain. À notre Ringo bien-aimé, on dit : merci pour tout. Et quand, pour la 19e fois, il décide d’enregistrer un disque solo, les copains disent oui, rappliquent et s’appliquent. Nous retrouvons ici Joe Walsh, Jeff Lynne, Edgar Winter, Peter Frampton, un tas d’autres, ainsi que le frère d’armes des années fabuleuses, sir Paul, qui se fend de quelques lignes de basse dont il a encore le secret. Résultat sympa, on ne demande pas plus que deux ou trois réussites, et nous les obtenons : je retiens la rockabillesque Shake It Up et Show Me the Way, de loin la plus touchante du lot. Les pistes en prime, reprises acoustiques du répertoire solo et des Beatles (Don’t Pass Me By, en version country tendre non sans charme), sont inutiles mais irrésistibles. Paix et amour, Ringo.

Ringo Starr - We’re On The Road Again