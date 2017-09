«120 battements par minute» candidat de la France aux Oscar

Paris — Le film 120 battements par minute, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, une vaste fresque sur les années sida, a été désigné mardi pour être le candidat de la France à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, a annoncé le Centre national du cinéma. Réalisé par Robin Campillo, le film devra toutefois attendre janvier pour savoir si l’Académie des Oscar le nomme dans la catégorie. Un sort qui avait souri l’an passé à Elle de Paul Verhoeven, tandis qu’Isabelle Huppert avait été nommée dans la catégorie Meilleure actrice. Sans récompense au bout. 120 battements par minute était passé tout près de la Palme d’or du Festival de Cannes, finalement décernée au film suédois The Square. Ce film qui raconte de l’intérieur le combat de l’association française Act Up au début du sida continue de bouleverser les spectateurs dans les salles, bien après l’onde de choc cannoise. « C’est un film ambitieux, engagé, porté par l’interprétation remarquable d’une nouvelle génération d’acteurs, qui a bouleversé les festivaliers du monde entier, de Cannes à Toronto. Avec 120 battements par minute, Robin Campillo nous offre un film exceptionnel sur un sujet cruellement universel et toujours d’actualité », a souligné mardi Frédérique Bredin, la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Pour représenter la France, étaient également candidats Le redoutable de Michel Hazanavicius et Barbara de Mathieu Amalric. La 90e cérémonie des Oscar aura lieu le 4 mars 2018.