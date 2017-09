Jean-Marc Vallée récompensé pour «Big Little Lies» aux Emmy

Los Angeles — Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée a remporté un prix Emmy pour la série Big Little Lies, dimanche soir.



M. Vallée est allé cueillir le prix de la meilleure réalisation pour une série limitée.



Les acteurs Laura Dern et Alexander Skarsgard, qui tiennent des rôles dans la série, ont également été récompensés.



Big Little Lies avait recueilli au total 16 nominations au gala qui récompense les séries télévisées américaines.



La série est en lice pour plusieurs autres prix, dont celui de la meilleure actrice dans une série limitée, et de la meilleure série limitée.



Parmi les autres gagnants de la soirée, on retrouve des acteurs de l’émission Saturday Night Live. Kate McKinnon, qui incarnait Hillary Clinton, ainsi que Alec Baldwin, qui personnifiait le président Donald Trump, ont reçu un prix pour leur interprétation dans une série humoristique.



L’acteur John Lithgow, qui jouait Winston Churchill, a aussi été salué pour son rôle dans la série The Crown.



D'autres détails suivront.