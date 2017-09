L’acteur américain Harry Dean Stanton s’éteint à l’âge de 91 ans

Los Angeles — L’acteur américain Harry Dean Stanton, au visage crevassé et à la voix impassible, est décédé vendredi à l’âge de 91 ans. Ses rôles dans Paris, Texas et Repo Man avaient fait de lui un personnage culte. Il est décédé de causes naturelles à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, selon ce que son agent, John S. Kelly, a rapporté à l’Associated Press. Même sans avoir décroché de rôle principal, il demeurait une présence toujours remarquée par les cinéphiles. Le critique Roger Ebert a déjà souligné qu’aucun film avec Harry Dean Stanton dans un rôle de soutien ne pouvait être entièrement mauvais. Il était très apprécié dans les cercles hollywoodiens. On dit de lui qu’il était un buveur, un fumeur et un grand raconteur qui comptait parmi ses amis Jack Nicholson et Kris Kristofferson, en plus d’être adulé par bon nombre de jeunes acteurs. Harry Dean Stanton, qui a joué dans plus de 200 productions au petit comme au grand écran, a pratiquement toujours campé des rôles d’escroc, de vieillard, d’excentrique ou de raté. Sa carrière remonte au début des années 1950 et il est devenu un acteur culte au cours des années 1970 grâce à ses apparitions dans Cockfighter, Two-Lane Blacktop et Cisco Pike. Parmi les films les plus célèbres dans lesquels on a pu l’apercevoir figurent Le Parrain 2 (The Godfather Part II), L’étranger – Le huitième passager (Alien) et Rose Bonbon (Pretty in Pink).