L’acteur des «Sopranos» Frank Vincent meurt à 78 ans

Photo: Chris Carlson Associated Press

Los Angeles — L’acteur américain Frank Vincent, mémorable gangster des Affranchis de Martin Scorsese et de la série Les Sopranos, est mort mercredi, a annoncé la presse et la chaîne américaine HBO.

La chaîne, qui diffusait les Sopranos, a écrit sur Twitter : « Nos familles n’oublieront jamais l’héritage de [Phil] Leotardo, que cette légende d’HBO repose en paix. »

Le tweet fait référence à son personnage dans Les Sopranos, Phil Leotardo, l’ennemi sans pitié de Tony Soprano apparu à la fin de la série culte sur des mafieux du New Jersey, qui mettait en vedette James Gandolfini, décédé en 2013, dans le rôle-titre.

Selon le site d’informations sur les célébrités TMZ, Frank Vincent a succombé à des complications à la suite d’une opération à coeur ouvert dans le New Jersey. Il avait souffert d’une crise cardiaque une semaine plus tôt.

L’acteur, qui avait 78 ans, avait incarné avec brio les gangsters dans de nombreux chefs-d’oeuvre de Martin Scorsese : Raging Bull (1980), Les affranchis (1990) et Casino (1995).

Il avait également joué dans Do the Right Thing (1989), oeuvre maîtresse de Spike Lee.