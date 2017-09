Une actrice transgenre pressentie aux Oscar

Toronto — La performance d’une actrice chilienne transgenre a créé un tel engouement cette année que certains se plaisent à espérer qu’elle devienne la première actrice trans à décrocher une nomination aux Oscar. Daniela Vega, 28 ans, tient la vedette du film Une femme fantastique de Sebastian Lelio. Elle y joue Marina, une femme transgenre dont le partenaire (Francisco Reyes) meurt. Elle doit ensuite faire face à la famille de son amoureux et à la police qui enquête sur sa mort. Le Chili a sélectionné le long métrage pour le représenter dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mais les projecteurs sont plutôt braqués sur Daniela Vega — et sur sa performance alliant force et compassion — afin de savoir si elle marquera l’histoire des Oscar. Bien que plusieurs musiciens transgenres aient décroché des nominations aux Oscar, aucun acteur n’a jamais obtenu un tel honneur.