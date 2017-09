«Et au pire, on se mariera» – Les amours imaginaires

Le cinéma s’avère parfois un lieu propice pour des rencontres magiques. Ce fut le cas sur le plateau d’Emporte-moi où Léa Pool donnait littéralement naissance à une prodigieuse jeune actrice, Karine Vanasse. Ce fut aussi le cas lors du tournage de Monsieur Lazhar où Philippe Falardeau, magistralement secondé par la coach d’enfants Félixe Ross, révélait au grand jour tout le potentiel de la petite Sophie Nélisse.

Comment ne pas trépigner d’impatience à l’idée de voir ces deux actrices réunies sous la gouverne de Léa Pool (La passion d’Augustine) ? D’autant que la cinéaste se collait à une oeuvre faisant joliment écho à Emporte-moi, soit Et au pire, on se mariera, fulgurant roman de Sophie Bienvenu (Autour d’elle), qui cosigne le scénario de cette fidèle adaptation. Certes, les astres n’auraient pu être mieux alignés, mais la grâce n’était pas au rendez-vous. Enfin, pas là où on l’attendait.

Vivant seule avec sa mère (Karine Vanasse), Aïcha (Sophie Nélisse) néglige l’école et tue le temps au parc. N’ayant pas de camarades de son âge, elle traîne souvent dans le quartier avec Jo (Iannicko N’Doua-Légaré) et Mel (Guillaume Rodrigue), ses amies prostituées, ou au dépanneur du bienveillant M. Klop (Gilles Tschudi). Un jour, elle rencontre Baz (Jean-Simon Leduc), musicien deux fois plus âgé, pour qui elle ferait n’importe quoi par amour.

Photo: K-Films Amérique

Cet amour, non partagé, la mènera d’ailleurs à devoir raconter sa vie à une enquêtrice dont on ne connaîtra ni le visage ni la voix. Rappelons que le roman de Sophie Bienvenu est un monologue à la première personne où la jeune narratrice brouille malicieusement les pistes entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et le fantasme. Sur ce point, Léa Pool et Sophie Bienvenu ont réussi à préserver l’essence du roman.

Cela n’empêche pas le film de souffrir d’une tension artificielle, d’un rythme laborieux et d’un maniérisme agaçant. De fait, les passages entre le passé et le présent, entre les faits réels et la vérité détournée, voire tordue, manquent cruellement de fluidité. Et que dire des regards faussement complices lancés à la caméra par Sophie Nélisse, des ralentis inutiles et des silences peu éloquents ?

Alors que Karine Vanasse et Jean-Simon Leduc jouent impeccablement leur partition, Sophie Nélisse peine à convaincre dans le rôle complexe d’Aïcha, à la fois victime d’un beau-père incestueux (Mehdi Djaadi), délinquante fantasque et amoureuse éconduite. Demeure toutefois une scène bouleversante, sans contredit l’une des plus puissantes de ce drame, où Isabelle Nélisse, qui incarne Aïcha enfant, révèle à sa mère la nature des relations qu’elle entretient avec son beau-père. À l’instar de sa grande soeur dans Monsieur Lazhar, la jeune actrice, admirablement dirigée par Danielle Fichaud, crève l’écran et livre un beau moment de vérité qui honore les talents combinés de Léa Pool et de Sophie Bienvenu.