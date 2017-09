«American Assassin» — Le monde en bagarre

L’écrivain Vince Flynn, aujourd’hui décédé, a toujours revendiqué sa filiation avec Tom Clancy (The Hunt for Red October) et Robert Ludlum (The Bourne Identity) ; le nier aurait ressemblé à de l’aveuglement volontaire puisque son univers est peuplé de terroristes et d’espions jet-setters qui ont fait de la planète leur terrain de jeu. Mitch Rapp, héros viril et endeuillé, a traversé toute son oeuvre, et fait maintenant l’objet d’une première adaptation cinématographique — avec le désir pas si discret de lui accorder plusieurs vies, à la James Bond.

La tâche a été confiée à Michael Cuesta (Kill the Messenger), qui s’y connaît autant en matière d’espionnage (Homeland) que de sadisme (Dexter). Ces deux éléments s’entremêlent souvent dans American Assassin, acte de naissance de cet espion de l’ombre de la CIA que rien ne destinait à une carrière aussi trépidante, clandestine et sanguinaire. Comme plusieurs de ses compagnons d’armes, Mitch (Dylan O’Brien, rêvant sans doute de vieillir en symbiose avec son héros) trimballe avec lui un lourd passé, marqué surtout par la mort violente de sa copine sur une plage ensoleillée au moment où il lui faisait la grande demande. Malheureusement, des terroristes passaient par là…

Ce traumatisme a fait de lui un ennemi acharné de la mouvance islamiste, surveillé pas à pas par une tête chercheuse de la CIA (Sanaa Lathan) qui voit en lui une formidable recrue. Stan (Michael Keaton, efficace, sans plus), un vétéran d’une époque où le monde était encore divisé en deux blocs, se voit confier la tâche de former cet insoumis. Tous les deux sont alors vite plongés au coeur d’une affaire explosive impliquant le gouvernement iranien, et un mercenaire (Taylor Kitsch, sur le même registre fou furieux) en quête de plutonium, mais surtout de vengeance.

Que nous apprend American Assassin sur la complexité des relations internationales à l’heure des guerres souterraines et de la torture comme arme de persuasion massive ? Rien de ce que les admirateurs de Jason Bourne et de Jack Bauer (l’égérie de la série 24) ne savent déjà : ces électrons libres formés aux frais du gouvernement américain agissent en solitaires, contestent l’ordre établi, ratissent le monde en claquant des doigts (Londres, la Libye, la Turquie et l’Italie au pas de course), et au final, sauvent la mise par leur seule détermination obstinée.

Cette posture idéologique simplifiant la complexité du chaos contemporain (question de nous rassurer) s’illustre ici dans toute sa banalité, celle de ces bagarres dans les coins les plus opulents et les plus exotiques, et de ces séances d’entraînement et de persécution déployant la même perversité. Tout cela se boucle dans une curieuse apothéose digne des films les plus subtils de Michael Bay. À défaut de nous donner des frissons dans le dos, American Assassin tente une dernière manoeuvre en voulant nous en mettre plein la vue.

V.O.A. : Cinéma Banque Scotia, Quartier latin, Carrefour Angrignon, Cavendish, Colisée Kirkland, StarCité, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Carrefour Angrignon, StarCité, Lacordaire, Marché Central.