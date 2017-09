La momie (V.F. de The Mummy)

Après avoir ranimé une princesse égyptienne momifiée depuis plus de 3000 ans, un sergent américain découvre qu’elle l’a choisi pour mener à bien un plan maléfique. Variations sur un thème connu tour à tour divertissantes, prétentieuses et stupides. Réalisation tantôt enlevante et spectaculaire, tantôt laborieuse. Prestation indécise de T. Cruise.

La momie (The Mummy) É.-U. 2017. Drame fantastique de Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella.