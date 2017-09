J.J. Abrams réalisera l’épisode 9 de la saga «Star Wars»

Lucasfilm a annoncé mardi que le réalisateur J.J. Abrams, qui avait piloté le retour de la saga Star Wars au grand écran en 2015, sera à la barre du troisième épisode de la nouvelle trilogie.

L’annonce survient un peu moins d’une semaine après le limogeage de Colin Trevorrow en raison de « différends créatifs ».

Selon le Hollywood Reporter, qui cite des sources anonymes, les relations entre Trevorrow et la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, étaient devenues « ingérables » même si elle souhaitait éviter le départ du réalisateur.

L’éviction de Trevorrow était surprenante : il était considéré comme l’un des réalisateurs les plus en vue après avoir piloté le succès mondial Le Monde jurassique (2015), suite de la saga sur les dinosaures tueurs lancée par Steven Spielberg et film aux quatrièmes plus grosses recettes de tous les temps.

Le tournage de Star Wars: Episode IX, prévu pour une arrivée sur les écrans en 2019, n’a pas encore démarré.

Star Wars – Les derniers Jedi, le prochain opus de l’épopée intergalactique sort quant à lui le 15 décembre prochain.