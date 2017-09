Coup de cœur et coup de gueule au TIFF

Odile Tremblay vous présente son compte rendu critique après chaque jour de projection au festival torontois.

Coup de cœur

Coup de gueule

Parfois, dans les grands festivals, les vraies rencontres se déroulent en petites entrevues privées. Le cinéaste français Xavier Beauvois et son actrice Nathalie Baye sont au TIFF pour le lancement des Gardiennes. On était sur une terrasse dehors, et tout le monde plaisantait. Nathalie Baye, contente d’avoir joué avec sa fille, Laura Smet, un rôle de paysanne qui prend le contrôle d’une ferme pendant que les hommes sont partis à la Grande Guerre. Et Xavier Beauvois, qui vit à la campagne et déteste la ville, enchanté d’avoir tourné son film dans le Limousin. « J’adore travailler avec des cinéastes qui sont aussi acteurs, comme Xavier Dolan et Xavier Beauvois. Ils sont du bâtiment. Ils nous comprennent », disait Nathalie Baye.Le côté formaté des conférences de presse ici, bien davantage qu’à Cannes. Souvent, on sent les cinéastes et interprètes en service commandé. Il faut dire que plusieurs arrivent de la Mostra de Venise, fatigués, décalage horaire aidant. Comme George Clooney et Matt Damon, un peu sur le pilote automatique avec Suburbicon. En outre, ils n’ont rien gagné. Benicio del Toro, lauréat du Lion d’or dans la Cité des Doges pour The Shape of Water, devrait puiser à la victoire une énergie qui transcende la distance des continents. On verra son film lundi.