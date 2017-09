Coup de coeur et coup de gueule au TIFF

Coup de coeur

Photo: Chris Donovan La Presse canadienne

Une scène entre père et fils dans le film Call Me by Your Name de l’Italien Luca Guadagnino. Vraie leçon d’humanité et de respect paternel des choix d’un adolescent après une passion homosexuelle, sous ellipses et avec doigté et finesse. « J’aurais aimé que mon père me parle ainsi, nous disaient des gens à Sundance », rappelait jeudi le jeune acteur Timothée Chalamet. Il est la révélation de ce film magnifique, attendu aux nominations des Oscar.

Coup de gueule

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Les pleurs de Lady Gaga. On l’a rencontrée au naturel en conférence de presse, la blonde icône. Mais dans le documentaire de Netflix explorant son quotidien sur une année, Five Foot Two de Chris Mourkabel, on trouve qu’elle pleure beaucoup. Assez pour oser un doute sur sa sincérité. « J’oubliais la caméra », nous a-t-elle dit après visionnement, mais ces cataractes de larmes semblaient quand même un brin exagérées. Qui contrôle à ce point son image a toujours du mal à s’abandonner.

Odile Tremblay est à Toronto à l’invitation du TIFF.