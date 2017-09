Avec sa pièce Rumble, le guitariste Link Wray devient en 1958 le tout premier Amérindien à influencer la musique rock. Des décennies avant lui, le guitariste Charley Patton et la chanteuse Mildred Bailey, également d’origine autochtone, avaient marqué le blues et le jazz.

V.O.A., s.-t.f. : Beaubien, Cinéma du Parc.

Rumble – The Indians Who Rocked The World

Canada, 2017, 102 minutes. Documentaire de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana.