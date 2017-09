Donald Sutherland recevra un Oscar honorifique en novembre

Photo: Domenico Stinellis Associated Press

Los Angeles — Au fil d’une carrière d’un demi-siècle qui lui a valu deux Golden Globe mais jamais d’Oscar, l’acteur Donald Sutherland touchera enfin la mythique statuette. L’Académie a annoncé mercredi que l’acteur canadien âgé de 82 ans, originaire de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, recevra l’un des quatre oscars honorifiques remis le 11 novembre. La cinéaste française Agnès Varda (Sans toit ni loi, 1985), le réalisateur et scénariste Charles Burnett et le directeur photo Owen Roizman seront aussi salués par l’industrie hollywoodienne lors du gala des prix des Gouverneurs. Ces prix soulignent « une carrière remarquable et des contributions exceptionnelles au cinéma », ou un « dévouement exceptionnel à l’académie ». Donald Sutherland a prêté son imposante stature — et sa voix de baryton très particulière — à plus de 140 films, dont Les douze salopards (1967), M*A*S*H (1970), Klute (1971), Le Casanova de Fellini (1976) ou Des gens comme les autres (1980). Il était plus récemment le président Snow dans la série de films The Hunger Games. Il a déjà obtenu un prix Emmy et un prix du Gouverneur général du Canada pour les arts de la scène, et il est officier de l’Ordre du Canada. Il a été impossible de parler mercredi à l’acteur, en déplacement à Rome pour un tournage. Dans un courriel, son attaché de presse a indiqué qu’il était au courant de l’honneur qu’on lui faisait et qu’il en était ravi. Il doit par ailleurs être présent cette année au Festival international du film de Toronto (TIFF) pour The Leisure Seeker, qui met aussi en vedette Helen Mirren. Le TIFF démarre jeudi. Donald Sutherland, qui a grandi à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, a deux fils qui sont devenus acteurs : Kiefer et Rossif. Marié à une actrice québécoise, Francine Racette, il possède une propriété sur les bords du lac Memphrémagog.