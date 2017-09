Un nouveau film de Godard attendu pour 2018

Paris — Le prochain film de Jean-Luc Godard est actuellement en postproduction et sera prêt en 2018, a annoncé mardi à l’AFP le distributeur français Wild Bunch, quatre ans après la présentation du dernier long métrage du cinéaste de légende, Adieu au langage, à Cannes. « Le film est en postproduction, mais il n’est pas exclu qu’il y ait encore du tournage », a indiqué Wild Bunch. Le titre provisoire de ce nouvel opus est Le livre d’images. Dans un premier temps, le scénario s’intitulait « Image et parole ». Selon la presse spécialisée, il s’agirait d’une réflexion sur le monde arabe, ce que n’a pas confirmé Wild Bunch. Le cinéaste iconique de la Nouvelle Vague, réalisateur d’une cinquantaine de films, dont À bout de souffle, Le mépris ou encore Pierrot le fou, est reclus en Suisse depuis plusieurs années, où il se fait très discret et ne donne que de rares entrevues. En mai 2014, Jean-Luc Godard n’avait pas fait le voyage jusqu’à la Croisette pour récupérer le Prix du jury qui récompensait Adieu au langage, son premier trophée à Cannes.