«Tadoussac» à Namur

Le plus récent film de Martin Laroche, Tadoussac, sera de la compétition officielle du Festival international du film francophone de Namur, où il sera présenté en première mondiale le mois prochain. Il s’agit du deuxième long métrage du cinéaste, qui a fait des débuts remarqués avec Les manèges humains. Cette fois-ci, il se penche sur le destin de Chloé, une jeune fille de 18 ans qui quitte précipitamment Montréal pour faire du pouce et ainsi aboutir à Tadoussac, où elle décide de s’installer pour un temps, dans l’attente d’une rencontre secrète. Le film est porté par les actrices Isabelle Blais, Camille Mongeau et Juliette Gosselin. Le cinéaste Martin Laroche en signe aussi le scénario.