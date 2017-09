«Tulipe Fever» – La jeune fille à la tulipe

Sur le plateau de tournage de Tulip Fever, du réalisateur Justin Chadwick (The Other Boleyn Girl), devait régner ce que l’acteur Michel Serrault surnommait « une ambiance chef-d’oeuvre ». Il suffit de voir la somme de talents réunis, à commencer par le dramaturge et scénariste Tom Stoppard (Shakespeare in Love, Brazil), adaptant ici le best-seller de Deborah Moggach, avec aussi, discrète et efficace, Judi Dench en mère supérieure à la langue bien pendue. Et que dire de la présence d’Alicia Vikander, véritable star montante, et mondialisée, tant elle tourne un peu partout ?

On se souviendra peut-être aussi, et surtout, de Tulip Fever pour sa sortie maintes fois reportée depuis plus d’un an, trituré par un producteur, Harvey Weinstein, reconnu pour la brutalité de ses méthodes et la rudesse de ses coups de ciseaux. Le frou-frou, l’agitation marchande et la grisaille de la Hollande du XVIIe siècle masquent tant bien que mal la lourdeur d’une intrigue amoureuse extraconjugale dont l’issue évoque les subterfuges déployés par Shakespeare dans Roméo et Juliette. De plus, à cette liaison forcément dangereuse, mais rarement torride, se superposent des considérations économiques autour d’une folie boursière, celle des bulbes de tulipe : c’est là que semble se cacher la véritable fièvre du film.

Au milieu du tumulte d’Amsterdam, cité effervescente grâce aux conquêtes coloniales, Sophia (Vikander, qu’on a déjà vue plus ardente) éprouve tout de même certains vertiges, orpheline mariée à un homme d’âge mûr (Christoph Waltz, malicieux mais sans mordant) désespéré d’être sans descendance, bourgeois ni despote ni romantique. Tout bascule lorsqu’il commande un portrait à Jan (Dane DeHaan, plus gamin que Don Juan), un jeune peintre criblé de dettes, craquant vite pour la maîtresse des lieux, et qui ne se fait pas prier pour tomber dans ses bras.

Ces marivaudages sont observés, et commentés, par Maria (Holliday Grainger, à la fois espiègle et tragique), une servante dont les propres périls amoureux font écho à ceux de sa patronne, et dont les destinées finiront par être liées, unies surtout par des mensonges dont certains frisent le ridicule.

Grâce à cette lumière blafarde traversant des intérieurs sombres et poussiéreux, le très beau film de Peter Webber Girl with a Pearl Earring nous revient parfois en mémoire. Le souvenir se dissipe toutefois rapidement dans les méandres d’un récit laissant peu de place à la sensualité, celle qui devrait émaner d’une relation illicite tout comme de la création artistique, étouffée aussi par un académisme si caractéristique de ce cinéma à costumes voulant illustrer les bouleversements d’une époque et les tumultes d’une passion dévorante. Sur ces deux aspects, Tulip Fever se fane assez rapidement.