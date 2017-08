Premier rôle pour Xavier Dolan à Hollywood

L’enfant chéri du cinéma québécois fait partie de la distribution du film Boy Erased, a révélé le magazine américain Variety. Son premier rôle à Hollywood sera ainsi dans le deuxième long métrage réalisé par Joel Edgerton. Xavier Dolan y jouera en compagnie de Russell Crowe et de Nicole Kidman, qui incarnent les parents d’un jeune homosexuel, joué par Edgerton lui-même. Le récit porté à l’écran est tiré du livre de Garrard Conley, Boy Erased : A Memoir of Identity, Faith, and Family. Il relate l’histoire d’un adolescent de 19 ans à qui ses parents lancent un ultimatum : il doit suivre une thérapie de conversion sexuelle ou il sera rejeté de la famille. Le bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers, Michael Flea Balzary, ainsi que Lucas Hedges font également partie de la distribution. Le premier film tourné en anglais par Dolan à titre de cinéaste, The Death and Life of John F. Donovan, doit également sortir prochainement. Le film aborde les impacts de la célébrité sur la vie privée. Dolan a tourné cette nouvelle oeuvre avec des grands noms du cinéma, tel que Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon, Kathy Bates, Jacob Tremblay et Nathalie Portman.