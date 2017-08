Le film «Le problème d’infiltration» tente une percée en Chine

Photo: K-Films Amérique

Le film Le problème d’infiltration, du réalisateur Robert Morin, tentera une percée en Chine. Séville International et la Coop Vidéo de Montréal ont annoncé par voie de communiqué mercredi que l’oeuvre avait été achetée par la société Lemon Tree pour son exploitation en Chine. Une bande-annonce et une affiche distinctes ont été créées afin de susciter l’intérêt des distributeurs éventuels et de favoriser les ventes internationales. Le problème d’infiltration, qui met en vedette Christian Bégin, Sandra Dumaresq, Guy Thauvette et William Monette, est arrivé en salle vendredi dernier. Il a été présenté en ouverture du 9e Festival de cinéma et d’art de Percé et sera présenté au Festival international du film de Vancouver, qui se tiendra du 28 septembre au 13 octobre.