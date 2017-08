«Une nuit sous tension» – Les pieds nickelés de la Grosse Pomme

Film new-yorkais indépendant des frères Ben et Joshua Safdie (Lenny and the Kids, Heaven Knows What), le thriller Good Time témoigne encore de leur fascination pour les destins de la marge, laissés pour compte de la Grosse Pomme. Ça se joue sur fond d’action trépidante : un cambriolage qui tourne mal. Et d’amour, celui qui lie deux frères ; ici, le futé Connie (Robert Pattinson) et le déficient Nick (Ben Safdie, très crédible). La fratrie à la direction du film engendre le thème, où l’amour fraternel mène aux déraillements en série, après enfance de cauchemar.

Good Time était en compétition à Cannes en mai dernier, honneur un peu surfait, mais sur qualités réelles. Par-delà le petit budget, des côtés brouillons à l’image et les poupées russes des films dans le film qui retirent à l’ensemble son unité, on salue une musique et des bruitages spectaculaires animant avec étincelles sonores les poursuites dans les bas quartiers d’un New York souvent nocturne.

Sur drôlerie d’un film rebondissant, inspiré de la première époque de Scorsese sans l’acuité, mais sous haute tension, Good Time frappe avant tout par l’interprétation de Robert Pattinson, ex-vampire de Twilight qui prend du coffre comme acteur. Cronenberg n’en avait pas tiré grand-chose dans son Cosmopolis, avant de lui offrir ensuite un rôle mineur dans Maps to the Stars. Or, l’acteur londonien est entré dans la peau (slang mis en bouche, cheveux oxygénés et yeux hallucinés) d’un petit braqueur new-yorkais pied nickelé, avec une aisance qui l’honore.

Cette histoire démarre dans un hôpital où un psychiatre infantilise Nick, sous irruption violemment agitée de Connie, lequel entraîne son cadet dans un braquage de banque sous masques de latex grotesques. Tout virera en eau de boudin.

Good Time rebondit sur ses ruptures de ton et ses péripéties, de gaffes en catastrophes, d’un nouveau partenaire de cavale à un autre. Même si Jennifer Jason Leigh, en petite amie hystérique, en fait des tonnes, d’autres figures secondaires s’imposent, Barkhad Abdi — ex-délinquant converti au cinéma — en petit bandit avec qui Connie doit cohabiter, et Taliah Webster, très naturelle en ado afro-américaine en rêve d’aventures se révèlent de merveilleuses recrues.

Si les frères Safdie aiment conserver le côté trash des oeuvres de rue, qui fait leur marque, on les voit s’ouvrir (ici en 35 mm et en scope) à un cinéma plus sophistiqué, qui devrait les entraîner vers d’autres films aussi personnels, mais mieux achevés.