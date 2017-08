Québecor à la rescousse du cinéma Impérial

Québecor s’est immiscée mardi dans le dossier du cinéma Impérial et a annoncé avoir acquis la dette hypothécaire de quelque 5 millions de dollars qui pesait sur la vétuste salle.

Centre névralgique du Festival des films du monde (FFM), dont la 41e édition doit débuter jeudi, l’Impérial risquait d’être saisi et éventuellement vendu. L’entente signée lundi soir par l’OSBL propriétaire du théâtre érigé en 1913 fait de Québecor un partenaire pour préserver le précieux édifice.

Pour le moment, l’entreprise dirigée par Pierre Karl Péladeau ne se mêle pas de programmation, mais l’homme d’affaires et ancien politicien a affirmé vouloir s’engager à contribuer à la survie et au développement de l’Impérial pour « les semaines, les mois et les années à venir ».

Québecor poursuit encore des négociations avec un dernier créancier, à laquelle l’équipe de Serge Losique devait 250 000 $.