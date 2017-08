Campé dans une réserve amérindienne du Wyoming, ce drame policier du scénariste de Sicario met en scène un pisteur (Jeremy Renner) qui, après avoir découvert le corps d’une jeune autochtone (Kelsey Asbille), vient en aide à une recrue du FBI (Elizabeth Olsen) chargée de retrouver les meurtriers. Tour à tour violent, lyrique et évoquant par moments le western contemplatif, Wind River offre une vision impitoyable et percutante des tensions entre Blancs et autochtones qui offre peu d’espoir.



Wind River ★★★ États-Unis, 2017, 107 minutes. Drame policier de Taylor Sheridan avec Jeremy Renner.