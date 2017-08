Le côté sombre d’Instagram dans «Ingrid Goes West»

Ingrid Thorburn (Aubrey Plaza) n’a pas de vie. Pas d’amis non plus. Pis encore, elle confond la vie sur les réseaux sociaux et la vraie vie. Après un esclandre au mariage d’une femme qu’elle suit sur Instagram, elle se retrouve à l’hôpital psychiatrique.

Peu après sa sortie, elle tombe sur un article à propos de Taylor Sloane (Elizabeth Olsen), une influenceuse menant la belle vie en Californie. Grâce à l’héritage de sa mère, Ingrid quitte la Pennsylvanie pour la côte Ouest dans l’espoir de devenir la meilleure amie de sa nouvelle idole sur Instagram.

Prix du scénario à Sundance, Ingrid Goes West, premier long métrage de Matt Spicer, est une comédie noire sur notre rapport aux médias sociaux s’inspirant de Jeune femme cherche locataire, de L’énigmatique M. Ripley et de Chuck Buck. Afin de renouveler le genre, Spicer et son coscénariste David Brandon Smith ont choisi de raconter ce récit d’amitié tordue du point de vue de la poursuivante et non de la victime.

« Avec David, on voulait que les spectateurs ressentent un malaise face à Ingrid tout en s’identifiant à elle afin qu’ils réfléchissent à leur propre utilisation des médias sociaux. À la fin, même s’ils n’aiment pas Ingrid, qui n’est pas un modèle à suivre, j’espère qu’ils comprendront ses motivations, qu’ils soient d’accord ou non avec ses actions », raconte le natif de Pennsylvanie joint à Los Angeles.

Ma vie en emojis

Matt Spicer entretient un rapport amour-haine avec Instagram. Ne menant pas une vie glamour comme Taylor, il se sent plus près d’Ingrid. Ayant parfois l’impression d’être un voyeur, il trouve étrange d’être au courant de bien des détails de la vie de personnes qu’il ne connaît pas. Si, comme plusieurs, les influenceurs dont le seul talent consiste à être célèbre, telles les soeurs Kardashian, l’exaspèrent, le réalisateur ne crache pas sur ce phénomène.

« Ce n’est certainement pas la pire chose qui soit arrivée à l’humanité et tant mieux pour les Kardashian si elles gagnent leur vie ainsi. Je trouve d’ailleurs qu’elles sont plus honnêtes que certains influenceurs qui cachent le fait qu’ils font de la publicité », avance Matt Spicer.

« L’autre jour, j’ai lu un super article à propos d’influenceurs se servant du féminisme pour vendre des produits, ajoute-t-il. Pour moi, c’est beaucoup plus insidieux que quelqu’un qui dit ouvertement vouloir nous vendre quelque chose. Ces derniers jouent avec les émotions des gens et non avec leur inconscient. Instagram est un outil et la façon dont on l’utilise en révèle plus sur soi que sur l’outil lui-même. »

En devenant amie avec Taylor, Ingrid rencontrera son mari, Ezra (Wyatt Russell), peintre raté et alcoolique, son frère Nicky (Billy Magnussen), toxicomane, et une amie de ce dernier, Harley Chung (Pom Klementieff), qui a un million d’abonnés sur Instagram et dont s’entichera Taylor au détriment d’Ingrid. Bref, la vie de Taylor n’est pas aussi rose que sur Instagram.

« Ingrid a des problèmes dans ses relations avec autrui, mais je pense que Taylor aussi a ses propres problèmes qu’elle refuse de voir, dont la différence entre l’image qu’elle a créée d’elle-même et ce qu’elle est en réalité. Ce que l’on voit sur Instagram est souvent très loin de la réalité, on est presque dans l’histoire inventée ; je ne crois pas que ce soit mauvais de le rappeler aux gens. »

Un phare dans la nuit

Une seule personne dans l’entourage d’Ingrid n’adhère pas aux idéaux qu’elle poursuit, soit Dan Pinto (O’Shea Jackson Jr., formidable acteur ayant incarné son père, Ice Cube, dans Straight Outta Compton), propriétaire de l’appartement de la jeune femme. Absent des réseaux sociaux, il est le seul qui ne prétend pas être quelqu’un d’autre : « S’il y a un modèle à suivre dans le film, c’est assurément Dan Pinto ! »

Bien qu’il offre une vision assez sombre des milléniaux, Matt Spicer se défend de condamner qui que ce soit, ni quelque application que ce soit. À la suite du déchirant statut Facebook de la chanteuse Sinead O’Connor publié le 4 août dernier, Ingrid Goes West revêt par ailleurs un tout nouvel éclairage.

« On ne voulait pas que le film devienne didactique, mais on avait quand même l’intention de rappeler que les applications pouvaient être utilisées à bon escient. On n’a qu’à se souvenir de ce qui s’est passé au Printemps arabe. Les médias sociaux peuvent être de puissants outils, tout dépend de la manière de s’en servir. On se retrouve à un point où l’on doit décider si l’on veut utiliser ces outils pour s’autodétruire ou pour connecter avec les autres. En fait, ce qu’on veut dire, c’est d’être authentique sur les médias sociaux parce qu’il faut d’abord connecter avec soi-même avant de connecter avec autrui. »

