«La jeune fille sans mains» — Tenir tête

Cédée au diable par son avare de père, une jeune fille se révéla trop pure pour Lucifer. Ce dernier courroucé, les mains lui fit couper. Laissant son père à ses tourments et le Malin à ses vils plans, la jeune fille, privée de ses mains, s’en alla son chemin. Dans les jardins royaux elle s’établit, et y fit tout fleurir comme par magie. Dans le film de Sébastien Laudenbach La jeune fille sans mains, la lumière jaillit d’un grand chagrin.

À la fois fidèle à l’esprit du conte des frères Grimm, mais libre dans ses écarts et sa manière, ce long métrage d’animation, d’une infinie délicatesse, est à la fois récit initiatique et parcours émancipatoire. Laudenbach a considérablement enrichi la trame originelle, insufflant à l’ensemble un symbolisme envoûtant et rendant fondamentale une dénonciation du patriarcat qui n’était qu’accessoire à la source.

Assurance et poésie

Simple dans sa facture, sublime dans son impact, le film de Sébastien Laudenbach déroule sur papier un trait quasi continu en une suite d’esquisses perpétuellement inachevées, à l’instar de ladite jeune fille ; un trait qui charrie dans son sillage coloré autant de frémissements que de poésie.

Les silhouettes se forment, vivent puis se défont, donnant naissance à d’autres personnages, à d’autres paysages… La technique minimaliste rend compte d’une assurance admirable, tout en mettant en exergue la gravité des thèmes, de misogynie galopante en résilience triomphante.

Il y a quelque chose de viscéral qui se dégage du dessin, du mouvement. Le film prend au corps autant qu’au coeur. Comme l’héroïne, on n’en sort pas indemne, mais transformé. Grandi.



