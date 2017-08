Mineur dans l’oeuvre du cinéaste serbe Emir Kusturica, mais collé à ses habituelles thématiques de poésie brisée par la cruauté du monde, sous couleurs drôles et sanglantes de la guerre des Balkans, On the Milky Way peine à renouveler sa manière. Malgré de magnifiques décors naturels, trop de symboles foisonnants s’éparpillent à l’image. En laitier doux rêveur d’un village sous la ligne de feu, amoureux d’une réfugiée promise au héros de guerre (Monica Bellucci), le Kusturica acteur ne convainc pas toujours en dernier amant romantique et le rythme du film aurait gagné à s’apaiser pour permettre à l’atmosphère de trouver sa magie.



L'amour et la paix (V.F. de On the Wilky Way) ★★★ Serbie, avec sous-titres, 2016, 125 minutes. Comédie dramatique d’Emir Kusturica. Avec Emir Kusturica et Monica Bellucci.