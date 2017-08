Steven Soderbergh avait juré qu’il en avait fini avec le cinéma, estimant en avoir fait le tour. Le revoilà pourtant avec Le destin des Logan, une histoire de vol rocambolesque tombant pile dans sa zone de confort. Or ce récit d’un père malchanceux qui enrôle son frère manchot dans un improbable plan pour dérober les recettes du Nascar séduit par sa truculence et sa chaleur humaine. Floués par un système conçu pour les maintenir au bas de l’échelle de la richesse, les gagne-petit de cette comédie plus amusée que caricaturale ne sont pas sans évoquer l’héroïne d’Erin Brockovich, autre succès du cinéaste. Intéressé par les récits de David contre Goliath, Soderbergh lance en outre avec ce film-ci une nouvelle boîte de distribution, question de tenir tête au système Hollywood. C’est dire que film et démarche voguent de conserve. Ceci expliquant cela, on sent ici un plaisir de tourner qui faisait défaut à ses films récents.



Notre critique complète



Horaires en salle

Le destin des Logan (V.F. de Logan’s Lucky) ★★★ 1/2 Comédie de Steven Soderbergh. Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane. États-Unis, 2017, 119 minutes.