Inspiré par un conte des frères Grimm, La jeune fille sans mains relate les pérégrinations d’une héroïne qui, cédée au diable par son père contre une promesse de richesse, va son chemin émancipatoire et puise en elle-même la force de vivre et de préserver son intégrité. Simple dans sa facture, sublime dans son impact, le film de Frédéric Laudenbach déroule sur papier un trait quasi continu en une suite d’esquisses perpétuellement inachevées, à l’instar de ladite jeune fille ; un trait qui charrie dans son sillage coloré autant de frémissements que de poésie. Les silhouettes se forment, vivent et se défont, donnant naissance à d’autres personnages, à d’autres paysages… La technique minimaliste rend compte d’une assurance admirable, tout en mettant en exergue la gravité des thèmes, de misogynie galopante en résilience triomphante. Il y a quelque chose de viscéral qui se dégage du dessin, du mouvement. Le film prend au corps autant qu’au coeur.



La jeune fille sans mains ★★★★ France, 2016, 73 minutes. Film d’animation de Frédéric Laudenbach.