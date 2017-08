Dans cette satire féroce, une jeune femme esseulée, et perturbée, s’immisce dans la vie d’une célébrité de l’ère numérique, sorte de papesse de la vacuité connue pour être connue et qui met soigneusement sa vie en scène sur Instagram. Misant sur l’humour grinçant et le malaise, le scénario primé à Sundance ne craint pas d’explorer les problèmes psychologiques bien réels de son héroïne désaxée. Sans pitié quant aux moeurs superficielles encouragées par les réseaux sociaux, Ingrid Goes West frappe fort et franc, mais voit son impact dilué lors d’un troisième acte convenu. Aubrey Plaza, en admiratrice obsédée, et Elizabeth Olsen, en poseuse professionnelle, sont effrayantes de justesse.



Ingrid Goes West (V.O.) ★★★ 1/2 États-Unis, 2017, 97 minutes. Comédie dramatique de Matt Spicer avec Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O’Shea Jackson Jr.