11 août 2017

Au Moyen Âge, de jeunes religieuses italiennes s’initient à la sexualité grâce à un jardinier se faisant passer pour sourd et muet. Le plaisir croissant avec l’usage, le pauvre homme a bientôt de plus en plus de difficulté à effectuer ses tâches quotidiennes.

V.O.A. : Cinéma du Parc.