Le succès continue pour «De père en flic 2»

Photo: Les Films Séville

Le film De père en flic 2 a maintenant récolté 5 millions de dollars, ce qui le place en tête du box-office québécois pour une quatrième semaine consécutive, devant tous les gros films de l’été. Selon Les Films Séville et le producteur Cinémaginaire, le film atteint maintenant le top 5 du box-office au Québec pour l’année 2017, dépassant plusieurs films à succès comme Détestable moi 3, Wonder Woman ou Pirate des Caraïbes. Le film écrit et réalisé par Émile Gaudreault met en vedette Michel Côté et Louis-José Houde en compagnie de plusieurs acteurs et actrices connus.