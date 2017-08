En deuil de leur fillette (Samara Lee), décédée 12 ans auparavant, un fabricant de poupées (Anthony LaPaglia) et sa femme (Miranda Otto) hébergent une religieuse (Stephanie Sigman) et six orphelines dans leur grande demeure. Bientôt, deux des jeunes filles, Janice (Talitha Bateman) et Linda (Lulu Wilson), aperçoivent le spectre de la défunte. Oubliez le médiocre Annabelle (2014) de John R. Leonetti, indigne de figurer dans la franchise inspirée des dossiers Warren (La conjuration 1 et 2 de James Wan). Avec cette prélogie, où l’on découvre dans quelles circonstances a été créée la maléfique poupée de porcelaine, David F. Sandberg (Dans le noir) livre un film d’épouvante diablement efficace à la hauteur des films de Wan. Tirant profit des moindres recoins de la sombre maison, Sandberg crée une atmosphère anxiogène à souhait et des effets-chocs qui feront sursauter autant les spectateurs les plus peureux que les plus aguerris. Dosant savamment effroi, émotion et humour, Sandberg dirige de main de maître ses acteurs, dont l’adorable Lulu Wilson, vue dans Ouija : l’origine du mal. En prime, on aura droit au cours du récit à un clin d’oeil à The Nun (2018), qui remontera aux origines de la terrifiante religieuse de La conjuration 2, de même qu’à deux scènes durant le générique de fin.

Annabelle 2 : la création du mal (V.F. de Annabelle – Creation) ★★★ Drame d’horreur de David F. Sandberg. Avec Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman et Samara Lee. États-Unis, 2017, 110 minutes.