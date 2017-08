Le peintre Claude Monet n’apprécierait pas Denis Coderre

En janvier 1877, le peintre français Claude Monet prend son courage à deux mains, s’habille comme un prince et monte voir le directeur des Chemins de fer de l’Ouest pour obtenir la permission de peindre à la gare parisienne de Saint-Lazare. Le directeur est, semble-t-il… impressionné. Non seulement obtient-il gratuitement cette permission, mais il réussit même à faire arrêter des trains pour mieux les dessiner sous certains angles, perturbant ainsi le trafic et occasionnant des retards. Monet y a peint une série de 12 toiles qui passera à l’histoire.

Alors, quand j’apprends que la Société de transport de Montréal a réclamé 22 000 $ à l’équipe du film québécois Endorphine pour tourner quatre heures dans le métro, je me dis que l’art n’a plus l’importance qu’il a déjà eue. Comme si le métro ne nous appartenait pas. J’apprends aussi que tourner à Westmount coûte 6000 $ par jour et qu’il faut en sus obtenir qu’une pétition soit signée par les citoyens du secteur. Invraisemblable ! Tout pour décourager nos cinéastes. Bientôt, il ne sera plus possible de tourner à Montréal.

Il faut revoir le superbe film de Luc Bourdon La mémoire des anges pour comprendre l’importance de laisser nos cinéastes filmer dans nos rues. Dans cette oeuvre de montage, le Montréal des années 1950 et 1960 est souvent méconnaissable.