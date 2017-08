Présence autochtone remet ses prix

Le 27e festival Présence autochtone a remis ses prix lundi soir. Le premier prix, catégorie Création, a été remis au film finlandais Kuun metsän Kaisa (La forêt enchantée de Kaisat), de Katja Gauriloff, qui a également reçu le prix Séquences du meilleur documentaire, alors que le 2e prix a été remis au film russe Johogoi Aiyy, de Sergey Potapov. Par ailleurs, le premier prix Rigoberta Menchú a été remis à Tribal Justice, film américain d’Anne Makepeace, alors que le 2e prix a été remis à Martírio, de Vincent Carelli, Tita de Carvalho et Ernesto de Carvalho, du Brésil. Dans la catégorie animation le gagnant est Four Faces of the Moon, film canadien d’Amanda Strong. Le prix Main Film est remis à Ukiuktaqtumi, de Stephen Agluvak Puskas, du Canada, et le prix APTN est remis à Angry Inuk/Inuk en colère, d’Alethea Arnaquq-Baril, également du Canada.