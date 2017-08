Le Québec se projette à Washington

Photo: Télé-Québec

L’American Film Institute tend la main au cinéma québécois. À son invitation, trois films restaurés par Éléphant : mémoire du cinéma québécois seront projetés à Washington, au AFI Silver Theatre and Cultural Center. Le déballage du trio débutera le 6 août avec Les bons débarras. Suivra Un 32 août sur terre, film sélectionné plus tôt cette année à Cannes Classics, le 7 août. La boucle sera bouclée le 13 août avec le visionnement de Léolo. Marie-José Raymond et Claude Fournier, codirecteurs d’Éléphant, se feront les ambassadeurs de ces oeuvres majeures auprès de l’American Film Institute, qui a pour mission d’enseigner et de promouvoir la culture du cinéma et d’en préserver le patrimoine.