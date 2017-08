L’acteur britannique Robert Hardy est mort à 91 ans

Londres — Le vétéran britannique de la scène et du cinéma Robert Hardy, qui a interprété le ministre de la Magie Cornelius Fudge dans les films de Harry Potter, est mort à l’âge de 91 ans. Sa famille a précisé que l’acteur était mort jeudi après « une vie extraordinaire : une grande carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma qui s’est échelonnée sur plus de 70 ans ». Né en 1925, Robert Hardy a fait partie de la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale et a étudié à l’Université Oxford, où il s’est lié d’amitié avec un autre aspirant acteur, Richard Burton. Il a commencé sa carrière après la guerre en jouant du Shakespeare à Stratford-upon-Avon. De 1978 à 1990, il a tenu le rôle du vétérinaire excentrique Siegfried Farnon dans All Creatures Great and Small, une populaire série télévisée inspirée de livres de James Herriot. L’acteur a aussi interprété le premier ministre britannique Winston Churchill dans au moins une demi-douzaine de films et de séries télévisées. Il a aussi joué le président américain Franklin D. Roosevelt à la télévision britannique et française. Robert Hardy laisse dans le deuil ses enfants Paul, Justine et Emma.