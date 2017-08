«Détroit» — La bataille de l’Algiers Motel

La démarche peut sembler pédagogique, mais étant donné l’ampleur des bêtises proférées un peu partout, un prologue comme celui dans Detroit, le nouveau film coup-de-poing de Kathryn Bigelow, apparaît essentiel. Sur des images du peintre Jacob Lawrence apparaît un texte de l’illustre intellectuel Henry Louis Gates Jr. relatant de manière succincte les origines de l’oppression des Afro-Américains, puissant carburant d’une immense révolte. Celle qui enflamma les rues de Motor City en juillet 1967 a laissé des cicatrices indélébiles.

Cette violence désordonnée et implacable ne pouvait que fasciner Kathryn Bigelow, qui ne la réduit jamais à un simple spectacle. Ses films, surtout depuis son association avec le scénariste Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), décryptent des événements dramatiques au scalpel, grâce aussi à l’approche visuelle fouineuse, impudique, du directeur photo Barry Ackroyd. De la guérilla urbaine au huis clos oppressant, Detroit se déploie sur tous les fronts, exposant d’abord le ras-le-bol collectif des citoyens noirs de la ville, intercalé d’images d’actualités pour en confirmer la véracité, convergeant par la suite dans un motel transformé en champ de bataille, chambre de torture et caisse de résonance du racisme institutionnalisé.

Avec ses allures de film choral, le récit s’organise lentement autour d’un célèbre point de convergence, l’Algiers Motel, théâtre d’un affrontement entre les différentes autorités policières et militaires d’un côté et des occupants, en majorité afro-américains, venus là par hasard, par plaisir ou par désoeuvrement, de l’autre. Le lieu deviendra en quelque sorte le cimetière de leurs illusions citoyennes, caveau creusé par trois policiers racistes, dont l’un, Krauss (foudroyant Will Poulter), a repris du service même après avoir tiré à bout portant sur un homme dont le crime avait été de se servir dans une épicerie déjà vandalisée.

Entre le chanteur vedette (Algee Smith) du groupe The Dramatics, encore déçu de la fin abrupte d’un grand spectacle avant leur prestation, un gardien de sécurité (John Boyega) assistant impuissant à ce carnage des droits civiques, tiraillé entre son uniforme et la couleur de sa peau, et deux jeunes filles blanches de bonne famille dont l’insouciance fut assassinée cette nuit-là, tous les personnages composent une mosaïque bigarrée, foudroyante de vérité. Car le déluge de rage qui déferle dans les rues réussit vite à s’immiscer dans cet établissement sans éclat, Bigelow s’y installant le temps d’une longue séquence où, confiné dans un corridor et quelques chambres, son art se déploie avec une précision quasi chirurgicale.

Même si personne ne détient l’entière vérité sur les événements à l’Algiers Motel, la somme des informations déjà recueillies et le travail méticuleux de Mark Boal en recollent plusieurs morceaux. Les méthodes d’intimidation dignes de Guantánamo, le désarroi des autorités devant cette explosion de colère, que les Afro-Américains ont parfois retournée contre eux-mêmes, sont autant d’éléments qui ajoutent légitimité et pertinence à Detroit.

Les partis pris idéologiques de Kathryn Bigelow sont limpides, mais ils ne font jamais obstacle à son profond désir de cinéma, celui d’illustrer sans passéisme les remous du passé, dans un dénuement qui rend chaque agression insoutenable. Et d’une troublante actualité.