À ma deuxième mère

Il y a trois ans, alors qu’elle était très malade, la mère du réalisateur Martin Provost (Séraphine, Violette) lui a révélé que celui-ci avait failli mourir à la naissance. Son père ayant parcouru vainement la ville afin de trouver du sang pour le nouveau-né, c’est la sage-femme qui lui sauva la vie en lui donnant son propre sang. « Je ne pensais pas te revoir », lui a confié sa mère.

Dès lors, Martin Provost a eu l’idée d’un film, Sage femme, en salles le 11 août au Québec. Ne désirant pas raconter sa propre histoire au cinéma, il a voulu parler des sages-femmes : « Je leur dois la vie », donne-t-il comme raison. Au cours de ses recherches et de ses rencontres avec des sages-femmes, le cinéaste découvre que le métier est en péril. Il a donc créé le personnage de Claire (Catherine Frot), sage-femme dévouée et altruiste, qu’il confronte à cette réalité difficile. Inquiète de la fermeture prochaine de la maternité, Claire refuse l’idée de devoir travailler dans ce qu’elle appelle une « usine à bébés ».

« Claire est à contre-courant de tout ce qui se passe aujourd’hui, affirme Martin Provost au téléphone. Je ne sais pas comment c’est au Canada, mais en France, et dans d’autres pays que j’ai visités, on a ce problème-là. En Chine, c’est dramatique ; on y pratique presque plus de 50 % de césariennes parce que c’est plus rapide. Les femmes qui accouchent restent à peine deux jours à l’hôpital ; ce ne sont pas les mêmes sages-femmes qui font le suivi de la grossesse qui assisteront à l’accouchement. Il y a une déshumanisation du système, et ça, tout le monde le sait et les sages-femmes en souffrent. Le film a énormément été apprécié par les sages-femmes ; il est d’ailleurs soutenu par l’Ordre des sages-femmes. »

Tandis qu’elle aide les femmes à donner la vie, Claire vit plutôt mal avec le concept de maternité. À couteaux tirés avec sa mère, elle réagit très mal lorsque son fils (Quentin Dolmaire) et sa petite-amie (Pauline Parigot) lui annoncent un heureux événement. Il est vrai que cela implique que son fils devra remettre à plus tard ses études en médecine.

La fiction rattrapée par la réalité Alors qu’il faisait le générique de Sage femme, Martin Provost a eu besoin de son acte de naissance. En le recevant, il a été bouleversé par ce qu’il y a lu : « Déclaré à la mairie de Brest, à 11 h 45 du matin, par Yvonne André, sage-femme ayant assisté à l’accouchement. » Grâce à cette mention, il a donc pu ajouter le nom de celle qu’il considère comme sa deuxième mère au générique. Trois jours après la parution d’un article élogieux dans Télérama, à la suite de la sortie du film, son agent lui a remis une lettre d’une petite-nièce de cette sage-femme. « Elle était signée par les sept neveux de cette femme me confirmant que c’était une femme exceptionnelle, morte dans les années 1970, qui avait voué sa vie aux femmes et à la cause des femmes. J’ai un lien très, très fort avec elle, car le sang, ce n’est pas anodin. Sans elle, je serais mort. »

« C’est un peu un paradoxe, mais c’est tout le problème de cette femme. Comme souvent, quand on donne, on donne trop ou on donne mal. Claire donne parce qu’elle a une faille. On a tous ça en nous, des trucs du passé qui ne sont pas réglés, qui nous empêchent d’aimer, d’évoluer, de passer à l’étape suivante. Je pense qu’on peut passer à l’étape suivante avec d’autres personnes que nos parents parce que c’est souvent avec nos parents qu’on a eu des problèmes quand on était petit. Les gens qu’on rencontre au fur et à mesure de notre existence, quand on sait les voir, sont des clés pour nous permettre de passer à l’étape suivante. Cela dit, je ne dis pas qu’on se soigne complètement. »

Catherine et Catherine

À son corps défendant, Claire devra renouer avec son passé douloureux en la personne de Béatrice (Catherine Deneuve), l’ex-maîtresse de son père qui ignore que ce dernier s’est suicidé peu après son départ il y a une trentaine d’années. Immature, irresponsable, légère, Béatrice annonce à Claire qu’elle a une tumeur au cerveau. Sa rencontre avec un chauffeur de poids lourds, Paul (Olivier Gourmet), qui cultive le jardin de son père tout près du sien, aidera Claire à mieux gérer cette situation délicate.

Alors qu’il avait tracé avec sensibilité le portrait de deux artistes, l’un défendu par Yolande Moreau sur la peintre Séraphine de Senlis, l’autre par Emmanuelle Devos sur l’écrivaine Violette Leduc, Martin Provost confirme une fois de plus son incomparable talent pour créer de puissants personnages féminins taillés sur mesure pour de grandes actrices.

« Catherine Deneuve et Catherine Frot m’ont dit oui, tout de suite. J’ai eu beaucoup de chance ! C’est très difficile la création, et je ne pourrais expliquer comment j’arrive à créer mes personnages. Je crois que ma force, c’est que je vois les gens. Catherine Deneuve et Catherine Frot, je les vois comme elles sont. Au-delà de l’actrice, je les vois et j’essaye de les emmener quelque part où elles ne sont pas allées pour qu’elles ouvrent une porte qu’elles n’ont pas encore ouverte. Il y a cette confiance-là qu’on me fait qui permet aux acteurs de les rendre meilleurs. »