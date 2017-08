Requiem pour un beau rendez-vous

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

C’était soir de fête mercredi pour Robert Morin, ici avec les acteurs Sandra Dumaresq et Christian Bégin. C’est en effet avec Le problème d’infiltration du cinéaste (à l’affiche le 25 août) que le rideau est tombé sur le festival Fantasia après trois semaines de projections d’un cinéma de genre en pleine santé. On retiendra notamment Spoor (Pokot) d’Agnieszka Holland, qui a reçu le prix Cheval noir du meilleur film, Bitch, qui a valu à Marianna Palka le prix du meilleur scénario, et le beau et languide A Ghost Story de David Lowery, sacré meilleur film de la section Camera Lucida.