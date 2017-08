Jeanne Moreau sur l’écran du théâtre Outremont

Photo: Télé-Québec

Alors que la grande dame du cinéma français vient de disparaître, les cinéphiles retrouveront Jeanne Moreau au théâtre Outremont dans deux chefs-d’oeuvre ayant marqué sa lumineuse carrière. Le lancinant Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (1958) sur spleen, errance et trompette, y sera projeté les 11 et 12 août à 18 h. L’immortel Jules et Jim de François Truffaut (1962), triangle sublime d’amour et de mort, prendra l’affiche de son côté le 25 août à 18 h 30 et le 26 août à 16 h. Ces projections se déroulent dans le cadre de l’événement Les films de ma vie que l’ancien propriétaire de l’Outremont Roland Smith y orchestre du 3 août au 3 septembre, en 47 films phares.