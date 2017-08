«A Taxi Driver» en première internationale à Fantasia

Thomas Kretschmann et Song Kang-ho dans «A Taxi Driver»

En mai 1980, sept mois après l’assassinat du président Park Chung-hee, Gwangju, ville de Corée du Sud, vit ses citoyens, dont plusieurs étudiants, s’élever contre la dictature du successeur de Park, Chun Doo-hwan.

En août 2017, le cinéaste Jang Hoon (Secret Reunion) lance un film relatant le soulèvement de Gwangju. Débutant sur un ton léger, A Taxi Driver met en vedette Song Kang-ho (Ceci est mon sang de Park Chan-wook, L’hôte et Le transperce-neige de Bong Joon-ho) dans le rôle de Man-seob, chauffeur de taxi veuf et endetté élevant seul sa fille. Tandis qu’il tire le diable par la queue à Séoul, il ignore tout des tragiques événements se déroulant à Gwangju.

« Pour le public coréen, il s’agit d’un chapitre douloureux de l’histoire contemporaine de la Corée. Même après que l’événement avait été rapporté à des pays étrangers par le journaliste allemand Jurgen Hinzpeter, sa vérité restait longtemps déformée en Corée par le régime militaire dictatorial, qui le présentait comme une révolte suscitée par les émeutiers. Ce n’est qu’en 1988 qu’il a été officiellement nommé comme le Mouvement de démocratisation de Gwangju du 18 mai. Comme sa vérité était restée longtemps défigurée, il y a des Coréens qui continuent à croire même aujourd’hui que c’était véritablement une émeute. De plus, un grand nombre de jeunes Coréens ne savent même pas de quoi il s’agit exactement », explique par écrit Jang Hoon.

Monsieur Peter et son chauffeur

Flairant la bonne occasion d’éponger ses dettes, Man-seob n’hésite pas à voler à un confrère un client important : un journaliste allemand prétendant être un missionnaire appelé Peter et souhaitant se rendre de Séoul à Gwangju (Thomas Kretschmann, vu dans Le pianiste de Roman Polanski et King Kong de Peter Jackson). Dès lors, A Taxi Driver passe de la comédie au drame.

« Telle qu’elle est montrée dans le film, la vie des Coréens pendant l’incident était normale et ordinaire, comme si rien ne s’était passé, excepté à Gwangju. Cependant, dès que l’on arrive à Gwangju, une ville coupée de toute la communication avec l’extérieur, la situation est complètement différente. D’abord, je voulais mettre en valeur ce contraste régional. Par ailleurs, le sujet pouvant être plutôt gênant pour les spectateurs coréens, c’est pour cette raison que je voulais donner un ton plutôt léger au début du film pour aider les spectateurs coréens à se sentir moins stressés et à plonger plus facilement dans le film. »

Alors qu’il plonge le spectateur au coeur de l’horreur, Jang Hoon axe davantage le récit des événements autour du chauffeur de taxi plutôt qu’autour du journaliste allemand : « Man-seob représente les Coréens qui habitaient d’autres régions en Corée à cette époque, et donc qui n’étaient pas bien au courant des événements qui se passaient à Gwangju. Je voulais montrer la situation de l’époque aux spectateurs coréens d’aujourd’hui à travers la perspective de Man-seob, parce que je pensais que sa perspective pourrait permettre au public de mieux s’identifier à lui et de mieux comprendre la situation de l’époque. »

Souci d’authenticité

Afin d’illustrer le sentiment d’urgence et de danger vécu par les témoins et les manifestants du soulèvement de Gwangju, Jang Hoon s’est inspiré de différents documents historiques, n’hésitant pas à promener le chauffeur de taxi et le journaliste armé de sa caméra des hauteurs jusqu’aux rues agitées de Gwangju.

« Je voulais reproduire les scènes figurant dans des photos originales réellement prises depuis les toits lors de l’incident, ou reproduire leurs effets. Dans la rue, je voulais montrer comment les protagonistes étaient entourés par la foule et montrer les répressions violentes telles qu’ils les voyaient. Par ailleurs, j’ai inséré les scènes tournées à distance pour reproduire les scènes des films documentaires réalisés à l’époque pour donner plus de réalisme et faire revivre les événements de l’époque aux spectateurs coréens qui s’en souviennent. »

Avant Jang Hoon, quelques cinéastes ont évoqué les tragiques événements, dont Jang Sun-woo, qui s’est inspiré du roman de Choe Yun, Là-bas, sans bruit, tombe un pétale (1995), et Im Sang-so, qui a adapté Le vieux jardin (2006), roman de Hwang Sok-yong.

« Trois ou quatre films ont été déjà réalisés sur le même incident. Ce chiffre peut être considéré comme très peu ou beaucoup selon les perspectives, mais personnellement, je trouve que le sujet n’a pas encore été suffisamment exploré par les films à travers différents points de vue. Il me semble que c’est un sujet encore délicat de nos jours. »

Un rendez-vous avec l’histoire Le jour même où A Taxi Driver sera projeté à Fantasia, les spectateurs sud-coréens pourront enfin découvrir ce film relatant un pan tragique et méconnu de leur histoire. « En Corée, nous avons déjà donné une avant-première pour le public général. J’ai été surpris par le fait que beaucoup de jeunes spectateurs ont pris connaissance de cet incident grâce à ce film. Au moins, le film pourrait servir à faire découvrir l’histoire passée au jeune public qui ne connaît pas cet événement », pense Jang Hoon. « Je n’ai pas d’intention grandiose. Comme vous le savez, le présent est lié au passé. Pour bien vivre le présent, il faudrait se rappeler l’histoire passée », ajoute à propos de la notion de devoir de mémoire celui qui signait en 2011 un drame sur la guerre de Corée, The Front Line.